24-latek z Gubina strzelał z pistoletu na metalowe kulki, groził i uderzał pałką teleskopową pracownika firmy przeprowadzkowej

24-latek był agresywny

Grozi mu do 3 lat

- W jego mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli pałkę teleskopową oraz pistolet zasilany dwutlenkiem węgla, a na miejscu zdarzenia metalowe kulki. Został on zatrzymany do wyjaśnienia. W rozmowie z policjantami 24-latek przyznał się do uderzenia pałką i strzelania z pistoletu, twierdząc, że zrobił to, gdyż mężczyźni się z niego śmiali, a swoją reakcję tłumaczył spożytym alkoholem - dodaje podinsp. Maludy.