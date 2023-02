Adam Kokoszka z tytułem Mister InterContinental. Lubuszanin, mieszkaniec Gubina wygrał międzynarodowy konkurs piękności

- Próbuję stawiać pierwsze kroki branży modowej, filmowej i telewizyjnej jako model i aktor, współpracujący z dwoma agencjami aktorskimi - opowiada A. Kokoszka. - Na co dzień jestem propagatorem zdrowego stylu życia. Sport w moim życiu odgrywa ważną rolę. Staram się zdrowo odżywiać i zdrowo żyć.

Adam Kokoszka to aktywny mieszkaniec Gubina. 30-latek od kilku lat działa jako animator, wychowawca i kierownik wypraw na obozach dla dzieci i młodzieży oraz koloniach organizowanych w różnych częściach świata.

Międzynarodowy konkurs piękności w Warszawie

Miss & Mister & Miss Best Age German International Shows to konkurs, którego finał miał miejsce w środę (8 lutego) w hotelu InterContinental w Warszawie. Był to konkurs międzynarodowy, ponieważ brali w nim udział kandydaci oraz kandydatki z Anglii, Ukrainy, Włoch czy Niemiec.