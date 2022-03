Bardzo pewny awans Cariny Gubin do ćwierćfinału Pucharu Polski. Wygrali 8:0! Kto jeszcze awansował?

30 marca rozegrano sześć meczów 1/8 finału lubuskiego Pucharu Polski. Zwycięzcy awansowali do ćwierćfinału. Najlepsze lubuskie drużyny, które na co dzień rywalizują w III lidze, sprawiły solidne lania swoim rywalom i to w meczach wyjazdowych. Carina Gubin rozgromiła Budowlanych Murzynowo 8:0, Lechia Zielona Góra pokonała Piasta Iłowa 6:1, a Warta Gorzów wygrała z Różą Różanki 5:0.