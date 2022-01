Będą transfery do Cariny Gubin? W klubie szukają bramkarza, obrońcy i napastnika. Rozmawiamy z prezesem Andrzejem Iwanickim

Rozmowa z Andrzejem Iwanickim, prezesem Cariny Gubin

Do 10 stycznia miała się wyjaśnić kwestia wzmocnienia sztabu szkoleniowego Cariny. Czy macie już drugiego trenera, który będzie pomagał Grzegorzowi Kopernickiemu?

Jeszcze nie do końca mamy to zaklepane. Może uda się domknąć sprawę w tym tygodniu.