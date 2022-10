Będzie kolejny, piękny park w Gubinie. Po rewitalizacji powstanie m.in. edukacyjny park wodny! Zobacz wizualizację

To nie jedyny park w Gubinie, który zostanie zrewitalizowany. Trwają prace nad odnowienie parku między ulicami Chopina i Generała Władysława Andersa. Wiemy już jak będzie wyglądać "nowy park" w Gubinie.

- Jednym z nowych elementów, co już opisywaliśmy, ma być edukacyjny park wodny, który jest świetnym przepisem na dobrą zabawę na świeżym powietrzu dla najmłodszych, ale także chwilę oddechu i relaksu dla dorosłych - informują gubińscy urzędnicy. - Układ technologiczny stanowią połączone ze sobą zbiorniki i urządzenia służące do utrzymania odpowiedniej jakości wody. Na powierzchni są to kanały, które łączą poszczególne urządzenia oraz rezerwuary wodne. Ponadto co jakiś czas strumień trafia naprzeszkody, tworząc wodospady lub dzięki spadkom obraca zainstalowane turbiny czy koło wodne. Czasem po zamknięciu przepływu zmienia bieg, innym razem zatrzymuje się na zaporze.