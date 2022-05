Będzie przebudowa stadionu miejskiego w Gubinie! Są pieniądze z Polskiego Ładu. Kiedy rozpoczną się prace?

Projekt pn. "Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - I etap" - otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 mln 498 tys. zł. Jak poinformował gubiński urząd miasta, to najwyższa dotacja zewnętrzna przyznana na inwestycję publiczną w historii miasta oraz jedno z najwyższych dofinansowań w województwie w tym naborze.

Wiele lat starań o nowy stadion w Gubinie

Temat modernizacji stadionu pojawił się już wiele lat temu. Wizualizację nowego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego można było zobaczyć w sieci już w 2018 roku. Na nim mogliśmy zobaczyć, że pojawią się nowe trybuny, bieżnia oraz wiele elementów związanych z lekkoatletyką, choć oczywiście wciąż stadion miał służyć też Carinie Gubin - drużynie piłkarskiej, która obecnie walczy o utrzymanie w III lidze.

Po budowie nowej hali sportowej, która powstała przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie (obecnie trwa realizacja drugiego etapu), przebudowa stadionu miejskiego to największa inwestycja, z którą mamy do czynienia w Gubinie. Obecny obiekt wręcz błaga o modernizację. Do tej pory wykonywano przede wszystkim drobne prace i większość z nich była możliwa dzięki wsparciu lokalnego biznesmena i sponsora Cariny Gubin, Andrzeja Iwanickiego.