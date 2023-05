Brawa dla piłkarzy Cariny Gubin! Raków Częstochowa pokonany [ZDJĘCIA]

- Chyba musiało być nerwowo do końca, bo wiedzieliśmy, że gramy z bardzo dobrą drużyną, dlatego musieliśmy włożyć w grę dużo intensywności – powiedział Grzegorz Kopernicki, trener Cariny. – Myślę, że po opadach deszczu trochę pomogło nam boisko, bo można było dobrze pograć piłką. Super, że tak się skończyło, bo trzy punkty są dla nas bardzo ważne. A jeśli chodzi o grę w przewadze, to dziś nie do końca jest to atut. Jest wiele przykładów drużyn, które grając w osłabieniu bardziej mobilizują się. Byliśmy kadrowo osłabieni, a jednak zagraliśmy bardzo dobrze. Nie mam pretensji do żadnego z zawodników, wszyscy spisali się bardzo dobrze. To, co zakładaliśmy przed meczem staraliśmy się wykonać. Myślę, że w pierwszej połowie mieliśmy takie sytuacje, że powinniśmy mecz zamknąć i później spokojnie sobie grać.