Był pijany i nie miał prawa jazdy. Zarzekał się, że to nie on kierował autem. Zatrzymali go policjanci z Gubina

W piątek (18 marca) po godzinie 22.00 dzielnicowy i policjant służby patrolowo- interwencyjnej z gubińskiego komisariatu podjęli interwencję w Gubinie na ulicy Kaliskiej, gdzie zgłoszono o uszkodzonym pojeździe marki Audi, które stoi w poprzek drogi.

- Po dotarciu do miejsca zdarzenia, mundurowi włączyli w radiowozie sygnały błyskowe, na które zareagował siedzący w samochodzie kierowca. Mężczyzna włączył silnik i zaczął cofać, zatrzymując się po kilkunastu metrach - relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka. - Policjanci niezwłocznie ruszyli za nim, obserwując cały czas jego zachowanie. Po podejściu do kierującego, od razu wyczuli od niego silną woń alkoholu, w samochodzie natomiast zauważyli leżące puste butelki po piwie, a w uchwycie na kubek otwartą, opróżnioną do połowy butelkę wysokoprocentowego alkoholu.

Mężczyzna będący sam w samochodzie, zaprzeczał że to on kierował pojazdem. Twierdził, że on tylko siedzi w aucie. Policjanci wyciągnęli 28-latka z samochodu, a następnie doprowadzili do komisariatu na dalsze czynności. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań laboratoryjnych. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że ma zatrzymane prawo jazdy, w związku z podejrzeniem kierowania pod działaniem alkoholu i spowodowania zdarzenia drogowego pod jego wpływem. Sprawa trafi do sądu, gdzie zapadną dalsze decyzje w sprawie 28-latka.