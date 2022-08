Carina Gubin przed kolejnym sezonem w III lidze. Jak się przygotowała? Jaki cel ma lubuski zespół w nadchodzących rozgrywkach?

Carina Gubin w poprzednim sezonie awansowała do III ligi i w rundzie jesiennej była rewelacją rozgrywek. Pierwotnie drużyna z niewielkiego, lubuskiego miasta była skazywana na pożarcie na tym poziomie, ale szybko okazało się, że gubinianie nie są chłopcami do bicia. Dobrze punktowali i na koniec 2021 roku uplasowali się w środku tabeli. Gorzej wyglądała wiosna w wykonaniu Cariny. Pomimo poczynionych wzmocnień w przerwie zimowej, gubiński zespół musiał walczyć o utrzymanie prawie do ostatniej kolejki. Jak będzie wyglądać kolejny sezon Cariny w III lidze?

Zawodnicy odchodzą i przychodzą

W trakcie przygotowań do sezonu 2022/2023 wydawało się, że w Carinie jedyne co się dzieje, to odejścia piłkarzy. Gdy kibice powoli zaczynali się niepokoić, że gubiński zespół tylko się osłabia, to zarząd klubu zaczął ściągać nowych piłkarzy. Trener Cariny, Grzegorz Kopernicki zauważa, że niemożliwe jest zatrzymanie wszystkich obiecujących piłkarzy w drużynie.