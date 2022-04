Carina Gubin przegrała z faworytem. Miedź II Legnica górą, ale Carina grała w dziesiątkę w drugiej połowie

Carina Gubin – Miedź II Legnica 1:2 (1:1)

Szybkie prowadzenie Cariny

Gospodarze dobrze weszli w to spotkanie. Zawodnicy Cariny dyktowali warunki i w pierwszych minutach naciskali na gości z Legnicy. Zaowocowało to prowadzeniem już w 10 minucie meczu. Cyprian Poniedziałek dośrodkował piłkę z lewego skrzydła i znalazł Denisa Matuszewskiego, który pięknie złożył się do strzału głową i pokonał Alana Madalińskiego.

Po golu na 1:0 zawodnicy Cariny cofnęli się do obrony i skupiali na wyprowadzaniu kontr. Kłopot w tym, że im dłużej trwał mecz, tym mniej im wychodziło na boisku. W 18 minucie bramkarz Cariny, Tymoteusz Seweryn nierozważnie interweniował poza polem karnym. Sfaulowało rywala w dogodnej sytuacji, ale sędzia oszczędził go i pokazał tylko żółtą kartkę. Po 20 minucie piłkarze Cariny mieli problem z wyjściem z własnej połowy, a goście coraz bardziej naciskali, zdobywali kolejne rzuty rożne. W 29 minucie jeden z tych rzutów rożnych okazał się być zabójczy dla Cariny. Najwyżej w polu karnym wyskoczył Natan Wysiński i doprowadził do wyrównania. W końcówce pierwszej połowy Carina jeszcze próbowała zagrozić bramce rywala, ale w dogodnych sytuacjach nie potrafili przyjąć piłki przed polem karnym.