Carina Gubin przegrała z faworytem po walce. Polonia Bytom wyrwała zwycięstwo w końcówce meczu

Polonia Bytom - Carina Gubin 2:1 (1:1)

…dośrodkowanie Dominika Koniecznego z rzutu rożnego strzałem głową na gola zamienił Norbert Radkiewicz. To był koniec marzeń gubinian o wywiezieniu z terenu silnego rywala choćby punktu, bo wcześniej – jeszcze w pierwszej połowie – Polonia odpowiedziała trafieniem na bramkę Cariny.

- Norbi to uznana marka, człowiek od zadań specjalnych. Przy stałych fragmentach jest groźny. Już w pierwszej połowie mógł zdobyć bramkę, ale źle ułożył nogę. W tej ostatniej minucie wykonał kawał dobrej roboty i zapewnił nam trzy punkty – mówił Kamil Rakoczy, trener Polonii o zdobywcy bramki w ostatnich fragmentach meczu.

- Przeszła mi ta piłka po rękach, ale karny był bardzo dobrze uderzony. To był „gong”, jakiego się nie spodziewaliśmy, ale pozbieraliśmy się. Graliśmy do końca, cały czas wierzyliśmy w zwycięstwo – powiedział Dominik Brzozowski, bramkarz Polonii.

**Bytomianie natychmiast ostro zaatakowali. W 27 min po rzucie wolnym Patryka Stefańskiego słupek stanął na przeszkodzie Jackowi Wuwerowi do zdobycia bramki, ale chwilę później doczekali się wyrównania.** Stefański znakomicie dograł do Oresta Tkaczuka, a Ukrainiec z bliska doprowadził do wyrównania.