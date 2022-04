Carina Gubin przegrywa kolejny mecz. Lubuskie derby dla Warty Gorzów Wielkopolski

WARTA GORZÓW WLKP. - CARINA GUBIN 1:0 (1:0)

Pressing przyjezdnych

Gubinianie od początku meczu narzucili swój styl gry. Dzięki zastosowaniu bardzo wysokiego pressingu odbierali sporo piłek na połowie Warty, co chwilę zagrażali bramce gospodarzy wrzutkami ze skrzydeł, mieli też masę rzutów rożnych i wolnych. Gola jednak nie zdobyli, bo w 20 min Piotr Bukowski zdołał wypchnąć poza końcową linię boiska piłkę, mocno uderzoną przez Denisa Matuszewskiego z prawej strony pola karnego, zaś w 32 min - po kornerze i zamieszaniu na przedpolu gospodarzy - Kacper Staszkowian posłał futbolówkę… tylko w boczną siatkę. Akcje przyjezdnych pchał do przodu niezmordowany Japończyk Yuya Kamon , a z trybun niósł się głośny doping około 20-osobowej grupy kibiców z Gubina. I piłkarze, i fani Cariny byli w tym okresie zdecydowanie lepsi.

Rozstrzygnięcie padło przed przerwą

Lekcja wychowawcza

Szturm gubinian

Po zmianie stron boiska stało się to, czego wszyscy oczekiwali: gubinianie ruszyli do frontalnego ataku. Między 62 a 69 min mieli co najmniej trzy wyśmienite okazje do zmiany rezultatu. Najpierw Staszkowian szpetnie chybił z 16 metrów po otrzymaniu płaskiego podania z końcowej linii, a potem - po dwóch centrach Kamona z rzutu rożnego - Kacper Pietrzczyk główkował w słupek, zaś Bartosz Woźniak tuż obok bramki. Jakby mało było tych pudeł, to już w doliczonym czasie gry rezerwowy Przemysław Haraszkiewicz nie trafił w futbolówkę, idealnie wyłożoną mu przez kolegów na punkt rzutu karnego, zaś dosłownie kilkanaście sekund później kolejny gracz z ławki, Przemysław Siudak, zdecydował się niemal w tym samym miejscu na strzał „z dużego palca” i… posłał piłkę obok bramki.