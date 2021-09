Carina Gubin przegrywa u siebie z ostatnim zespołem w tabeli III ligi. Lubuskie derby dla Warty Gorzów

Na ławce trenerskiej Warty po raz pierwszy zasiadł Mykola Dremlyuk. Ukrainiec zastąpił Pawła Posmyka, który w sobotę podał się do dymisji po tym, jak zespół doznał piątej porażki w szóstym meczu sezonu. Dodajmy, że jedyny remis drużyny był zasługą Posmyka właśnie, który w spotkaniu z Piastem Żmigród nie wytrzymał, wszedł na boisko i sam strzelił dwa gole, doprowadzając do remisu. Więcej bramek Warta w tym sezonie nie zdobyła... Ale to akurat mogło się zmienić, bo Posmyk, rezygnując z funkcji trenera, zadeklarował chęć gry.