Carina Gubin wzniosła Puchar Polski! W finale na szczeblu województwa lubuskiego pewnie pokonała Czarnych Żagań

Czarni Żagań – Carina Gubin 0:5 (0:1)

Mecz finałowy elektryzował fanów obydwu drużyn. Na Stadionie Miejskim w Lubsku licznie stawili się zarówno kibice z Gubina jak i Żagania, co sprawiło, że na trybunach zasiadł nadkomplet publiczności.

Od początku meczu na murawie lepiej prezentowała się Carina, która zepchnęła Czarnych do defensywy. W pierwszych minutach „bezrobotny” był bramkarz gubińskiego zespołu Tymoteusz Seweryn, czego nie można powiedzieć o jego vis-a-vis, Łukaszu Jeżaku, który miał pełne ręce roboty. Już w premierowym strzale meczu Jakub Ryś ostemplował słupek bramki żagańskiej drużyny.

W 23 minucie gubinianie stanęli przed kolejną fantastyczną okazją, ale po wrzutce Rysia Przemysław Haraszkiewicz minimalnie spudłował. Za chwilę duet ten miał swój udział przy golu na 1:0 – wówczas „Hary” strzałem z niewielkiej odległości otworzył wynik meczu.

Niespełna 10 minut później Carina otrzymała świetną szansę na podwyższenie prowadzenia, gdyż we własnym polu karnym ręką dotknął piłkę Olgierd Paterek. Do wykonania „jedenastki” został desygnowany Yuya Kamon, lecz Japończyk posłał piłkę obok bramki rywali. W ten sposób do przerwy utrzymał się rezultat 1:0.