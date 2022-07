Chciał ukraść alkohol ze sklepu. Zatrzymał go policjant z Gubina, który był po służbie

We wtorek (26 lipca) policjant prewencji gubińskiego komisariatu, sierżant sztabowy Mariusz Petecki, będąc na zakupach zwrócił uwagę na mężczyznę, który po kilku minutach przebywania w sklepie przekroczył linię kas bez płacenia.

- Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że spod koszulki wystawała mu szyjka butelki alkohol - relacjonuje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka. - Policjant natychmiast zareagował i wyszedł za mężczyzną zatrzymując go, a następnie doprowadził do sklepu. O zdarzeniu poinformował dyżurnego komisariatu, który wysłał na miejsce patrol policji.