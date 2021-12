Coraz bliżej święta i w Gubinie czuć tę magię. Nowe iluminacje zachwycają od grudnia. Podobają Wam się?

Imponująca choinka w centrum miasta, obok rozświetlony fotel, przy którym mogą sobie robić zdjęcia mieszkańcy oraz przyjezdni. W Gubinie w tym roku, w okresie świątecznym pojawiły się nowe ozdoby.

Jak się dowiedzieliśmy, to większość z nich jest wynajęta. Jak poinformował Urząd Miasta w Gubinie, na własność zakupił jedynie łańcuchy na choinkę za 3 tys. zł. Pozostałe koszty świątecznych iluminacji to wspomniany wynajem - ok. 39 tys. zł oraz 35 tys. zł za montaż i późniejszy demontaż.

Na zdjęciach możecie bliżej się przyjrzeć świątecznym ozdobom w Gubinie. Podobają Wam się? W poprzednich latach były lepsze czy gorsze?