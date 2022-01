Cztery lata temu Doda wystąpiła w Gubinie. Teraz próbuje się zakwalifikować na Eurowizję 2022 z nowym singlem "Fake Love" Łukasz Koleśnik

Niezależnie od tego gdzie występowała Doda, czy w Warszawie w małym miasteczku, to zawsze robiła show. Tak samo było też w Gubinie podczas Wiosny nad Nysą cztery lata temu. Możliwe, że Doda wystąpi na jednej z największych międzynarodowych scen. Zgłosiła swój nowy singiel pt. "Fake Love" do eliminacji do Eurowizji 2022.