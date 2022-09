Czy basenowi w Gubinie grozi zamknięcie? Rosną ceny energii, a tym samym koszty utrzymania. Rozwiązaniem może być modernizacja pływalni

Wzrosną ceny wejściówek na basen w Gubinie?

Dyrektor MOS dodaje, że już starają się oszczędzać. - Basen nie pracuje już na trzech pompach, tylko na dwóch. Oszczędzamy również na oświetleniu. Orliki są doświetlane obecnie tylko do godz. 20.00, a nie jak dawniej do godz. 22.00 - wymienia Czerepko.

Niewykluczone, że wkrótce konieczne będzie podniesienie cen za wstęp na basen. Obecnie godzina na krytej pływalni kosztuje 7 zł (ulgowy) i 10 zł (normalny). - Do końca roku ceny na pewno zostaną utrzymane - zapewnia J. Czerepko. - Jeśli jednak koszty utrzymania znacząco wzrosną, będziemy zmuszeni do ich podniesienia. A to możliwe, bo podwyżki cen prądu dotkną też m.in. oczyszczalni ścieków, więc wzrosną koszty za odbiór nieczystości oraz za wodę. Szacujemy, że po podwyżce wejściówka mogłaby podrożeć o ok. 3 zł za godzinę.