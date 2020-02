Czym przyciągamy Niemców na bazary? Nadal kosze i krasnale [ZDJĘCIA]

Tak gra WOŚP w Lubuskiem. Zobacz, co się dzieje w miastach!

W niedzielę, 12 stycznia, o godz. 8.30 ruszył 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gazeta Lubuska, jak co roku, gra razem z Jurkiem Owsiakiem i na bieżąco relacjonuje wszystko to, co w tym wyjątkowym dniu dzieje się w woj. lubuskim i nie tylko. Zapraszamy więc do śled...