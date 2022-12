Dach fary w Gubinie zostanie odbudowany z dofinansowania z Polskiego Ładu? Burmistrz Bartczak mówi, że urząd będzie walczył o dotację

Jest jednak jeden problem. Maksymalne dofinansowanie, jakie będzie można pozyskać w najbliższej edycji Polskiego Ładu wynosi 3,5 mln zł. Przy szacowanych kosztach odbudowy fary, to zdecydowanie za mało.

- Dlatego chcielibyśmy przedstawić np. projekt, dotyczący samego odbudowania dachu - informuje burmistrz Gubina. - Jeśli byłoby to możliwe, to w Polskim Ładzie zawnioskowalibyśmy o pozyskanie pieniędzy na wkład własny do projektu w nowym programie Interreg. W ten sposób moglibyśmy przykładowo pozyskać w sumie ok. 13-14 mln zł, co pozwoliłoby na wykonanie konkretnych prac na naszym zabytku.