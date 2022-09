Dawniej mieszkańcy Gubina podróżowali przez miasto tramwajami. Dlaczego tramwaje zniknęły z miasta przygranicznego? Zobacz zdjęcia

Kiedy i dlaczego tramwaje pojawiły się w Gubinie.

O historii "tramwajowego" Gubina rozmawiamy z regionalistą i w pewnym sensie kronikarzem historii Gubina, Stefanem Pilaczyńskim, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Sam przyznaje, że uwielbia temat tramwajów w Gubinie. Przyznaje, że tego typu transport w takim mieście jak Gubin, to był wyjątek. Dlaczego?

- Głównym powodem podjęcia decyzji o powstaniu komunikacji tramwajowej w tym nie największym przecież mieście (wtedy ponad 30 tys. mieszkańców) była spora odległość do stacji kolejowej oraz okoliczność budowy miejskiej elektrowni - opowiada S. Pilaczyński. - Inne źródła nadmieniają także, iż uznano, że nowo wybudowana elektrownia na Nysie dostarczy tyle prądu, że można jego nadmiar wykorzystać do uruchomienia tramwaju. Ojcowie miasta, którzy zadecydowali o budowie miejskiej elektrowni, przyjęli zatem, że równolegle do tej inwestycji powstanie także linia tramwajowa łącząca odległy dworzec kolejowy z miastem.