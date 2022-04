Dawniej ruina, teraz ośrodek zdrowia. Budynek szpitalny przy ulicy Śląskiej w Gubinie przeszedł przemianę (ZDJĘCIA) Łukasz Koleśnik Mariusz Kapała

Budynek "B" przy ulicy Śląskiej w Gubinie to była ruina. Rok temu został on kupiony przez prywatnego inwestora - Ośrodek Terapii Grunwald. I obiekt zmienił się nie do poznania. Zobaczcie zdjęcia wykonane na zewnątrz i wewnątrz.