Drift Masters w Gubinku. Coraz bliżej otwarcia Nevermind? Eksperci doradzali w sprawie toru do driftu Łukasz Koleśnik

Tor do driftu, koncerty, festiwale motoryzacyjne - wszystko to pod szyldem Nevermind w Gubinku. Nowi inwestorzy mają ambitny pomysł i starają się go zrealizować. W środę (8 lutego) spotkali się z ekspertami - Arkadiuszem Dudko i Maciejem Polody z Drift Masters, którzy mają wielkie doświadczenie w przygotowywaniu torów na wielkie imprezy motoryzacyjne.