Duża modernizacja elektrowni wodnej w Gubinie. PGE Energia Odnawialna podpisała umowę

- Dzięki tej inwestycji Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 proc. z obecnych 3634 MWh do ok. 4000 MWh - informuje rzecznik prasowy PGE Energia Odnawialna, Maciej Gelberg. - Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 2000 gospodarstw domowych.