Dwa lata temu Donald Tusk odwiedził województwo lubuskie. Spotkał się z mieszkańcami Krosna Odrzańskiego i Gorzowa Wielkopolskiego

- Nie trzeba być Sokratesem i Einsteinem, żeby nie zobaczyć, że ryzyko wygranej PiS-u jest tym większe, im bardziej rozdrobniona jest opozycja — mówił na spotkaniu w Gorzowie. - Szanuję odrębność, muszę respektować, że mogą mnie nie lubić, ale ja nie chcę ślubu. Jestem szefem ugrupowania, które ma 25-30 proc. poparcia. Każdy, kto choć trochę się zna na polityce, wie, że najwięcej miejsc na listach stracą moi ludzie. Nie wiem, dlaczego te argumenty nie trafiają do innych partii, bo gdy rozmawiam z ludźmi, wyborcy to rozumieją — mówił w Gorzowie Donald Tusk.

Spotkanie w Krośnie Odrzańskim z Donaldem Tuskiem

- Może, gdybym przepracował ciężko dwa dni i posiedział dwie noce, to znalazłbym jakieś zalety PIS-u. Ale po co mam to robić? - mówił Tusk. - Obecnie muszę bronić się ze wszystkich stron od krytyki ze strony rządowej i miałbym znaleźć czas na szukanie komplementów pod adresem PIS? Uważam, że w czasie wojny podjęto słuszne decyzje, aby współpracować z Zachodem na rzecz powstrzymania Rosji i pomocy Ukrainie, poza ryzykownym pomysłem z wysłaniem wojsk na Ukrainę bez uzgodnienia z NATO. To był jednak błąd. Ale poza tym widzę wiele pozytywnych przemian w niektórych działań w tej materii. Jest tutaj pewna wspólnota poglądów.