Ela Stróżyńska w finałowej siódemce 11. sezonu MasterChef Polska! Mieszkanka Grochowa została wyróżniona przez pozostałych uczestników

Te zdolności ma na naprawdę wysokim poziomie. Praktycznie w każdym odcinku jest chwalona przez jury i przechodzi do kolejnych etapów programu. Choć uważa, że nie należy do osób z największym opanowaniem i początki w MasterChefie były dla niej trudne, to teraz radzi sobie wyśmienicie (przy okazji robiąc wyśmienite dania).

Ela Stróżyńska spod Gubina, uczestniczka programu MasterChef podzieliła się swoim przepisem na kaczkę z purée jabłkowo-kalafiorowym