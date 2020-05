Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie obchodziło 60-lecie istnienia. Szkoła od lat współpracuje z Francuzami

Przed II wojną światową w tym budynku był dom starców. W latach powojennych przy ul. gen. Pułaskiego 1 mieściły się m.in. Powiatowy Urząd Repatriacyjny, biura Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego czy magazyn Stacji Ochrony Roślin. Szkoła zaczęła tam działać w 1959 roku. Była to tzw. Dwuzimowa Szkoła Rolniczo-Ogrodnicza. Nazwy się zmieniały: Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych czy obecnie Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - jednak placówka była znana jako popularny "Rolniczak".

37 lat dyrektora Bartkowiaka

W 1970 roku dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych został Józef Bartkowiak, który miał wówczas 29 lat! W gubińskiej placówce spędził większość życia. Dyrektorską funkcję pełnił przez 37 lat! Szkoła cieszyła się wtedy dużą popularnością. Duża liczba ochotników wymusiła rozbudowę placówki. Zbudowano nowe warsztaty szkolne, pełnowymiarową salę gimnastyczną z sauną i siłownią, dwa korty do tenisa ziemnego i dwa boiska do piłki plażowej, bieżnię, skocznię w dal i boisko trawiaste do piłki nożnej. Nie tylko nauka i przyuczenie do zawodu były ważne w dawnym "Rolniczaku", ale też sport i kultura (w szkole działały koła teatralne, zespoły taneczne czy kabarety) były ważnymi częściami tamtejszej młodzieży.