Gmina Gubin. Wiąz Wiedźmin w Komorowie będzie żył kolejne dziesiątki lat? Eksperci twierdzą, że jest na to szansa

- Doradzili, aby resztki wiązu pozostały na miejscu, zostały odpowiednio zabezpieczone, aby nie przeszkadzały m.in. mieszkańcom - mówi Z. Barski. - Powiedzieli również, że jest szansa na to, że nieuszkodzona część wiązu najprawdopodobniej przeżyje i ma szansę znów rosnąć.

Nazwa zobowiązuje. Wiedźmin to prawdziwy twardziel. Dwukrotnie oparł się już gwałtownym burzom, które nawiedziły okolice gminy Gubin, a dokładniej Komorowa, gdzie znajduje się wyjątkowe drzewo. Za każdym razem wychodził "poobijany". W 2004 podczas wichury roku odłamała się część wiązu. Choć Wiedźmin ucierpiał (przedtem sięgał na wysokość 32 metrów!), to przeżył. Tak samo będzie tym razem?

Zostawić do naturalnego rozkładu

- Powalony pień stanowi pamiątkę, niesie ze sobą wartości przyrodnicze, edukacyjne i historyczne - czytamy w piśmie podpisanym przez kierownika Ogrodu Botanicznego UZ, Radosława Skrobanię. - Szkoda, że w sąsiedztwie pomnika przyrody nie ma poprzednich pni, odłamanych lata wcześniej. Sugerujemy usunąć jedynie drobne gałęzie. Fragmenty grubych gałęzi mogą pozostać na miejscu do naturalnego rozkładu lub zostać podarowane w formie symbolicznej pamiątki placówkom oświatowym, ośrodkom edukacyjno-przyrodniczym czy naukowo-przyrodniczym. Stanowczo sugerujemy nie traktować ich jako odpadów.

Wiedźminowi być może trzeba będzie pomóc, bo może się on zmagać z problemami, o czym mówią specjaliści. - Wiekowe wiązy podobnie jak liczne inne gatunki (np. lipa drobnolistna, dąb szypułkowy) posiadają pusty pień - mówi R. Skrobania. - Wbrew powszechnej opinii nie stanowi to zagrożenia samego w sobie, dopóki ciągłość żywego pierścienia na przekroju pnia nie jest przerwana. Dużym problemem jednak jest to, że w pniu gromadzi się woda i materia organiczna, głównie liście, które w wyniku rozkładu wspomagają proces murszenia pnia.