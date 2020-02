GUBIN: Co dalej z Willą Wolfa? Planowana jest pełna rekonstrukcja (ZDJĘCIA)

Lubuski Kongres Kobiet. Lubuszanki - nie przegapcie tego!

Lubuski Kongres Kobiet odbędzie się już po raz 11. 5 października Lubuszanki spotkają się, by porozmawiać o inspiracjach do realizacji marzeń i planów, prawach, postulatach, przyszłości. – Zapraszam do udziału w naszym spotkaniu, które w tym roku jest poświęcone kobiecie 30-lecia...