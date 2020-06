Gubin. Góry śmieci w "gniazdach" w mieście przygranicznym. Było tam wszystko. Gdzie segregacja? Skąd taki chaos przy śmietnikach?

Na portalu Facebook, na stronie "Absurdy z Gubina" zamieszczony został post ze zdjęciami jednego z mieszkańców, który przedstawił plac ze śmietnikami przy ul. Dąbrowskiego. Widoczny na fotografiach bałagan jest... niepokojący. I jak się okazuje, nie dotyczył tylko tego miejsca przy ul. Dąbrowskiego. Jak to się stało?

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wymknęła się spod kontroli

Sytuacja przy placach śmietnikowych w Gubinie została opanowana, ale jak do niej doszło. Rozmawiamy o tym z prezesem Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie (PUM Gubin), Leszkiem Lindą.

- W ostatnich dniach mieliśmy akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych - opowiada L. Linda. - W sumie mieszkańcy zwieźli ponad 200 ton śmieci!

Imponująca liczba. Kłopot w tym, że nie były to tylko odpady wielkogabarytowe. - Mieszkańcy wyrzucili z domów wszystko. To było prawdziwe śmietnisko - opowiada prezes PUM. - Zwozili je do punktów, które wcześniej zorganizowało miasto, aby ułatwić gubinianom życie. Tylko, że w do tych "gniazd śmieciowych" powinny trafiać tylko posegregowane odpady do odpowiednich pojemników. Nic nie powinno być składowane przed nimi. Odpady wielkogabarytowe powinny trafiać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się przy naszej siedzibie.