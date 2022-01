Gubin jedną z gmin, w której zaszczepiło się najmniej osób. Zobaczcie ranking 10 najsłabiej wyszczepionych gmin w Lubuskiem ASIE

WIDEO: Lubuskie. Pandemia koronawirusa. Zobacz jak rok temu było w Lubuskiem

Choć wciąż dużo się mówi o skuteczności szczepień w walce przeciw COVID-19, to nadal są osoby, które nie zamierzają przyjmować szczepionek. Przedstawialiśmy już ranking gmin w Lubuskiem, gdzie zaszczepiło się najwięcej osób. Na szczycie plasują się tutaj m.in. Słubice, Łęknica, Zielona Góra i Rzepin. Gmina Gubin to jeden z regionów, w którym ludzie niechętnie się szczepią. Gdzie wylądowali w zestawieniu? Przejdźcie do galerii i zobaczcie 10 najsłabiej wyszczepionych gmin w województwie lubuskim. W tych rejonach zaszczepiło się najmniej mieszkańców >>>