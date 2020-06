Gubin. Kiedy otworzy się miejski basen? Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu: "Czekamy na wyniki badań"

Dlaczego basen w Gubinie nie będzie otwarty od soboty? Jak zauważa dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie, Jacek Czerepko, trzeba byłoby być jasnowidzem, żeby móc w tym terminie ponownie uruchomić pływalnię.

- W większościach basenów woda była spuszczona przez ostatnie trzy miesiące - podkreśla J. Czerepko. - Koszty utrzymania wody są wysokie i w czasie kiedy z pływalni nikt nie mógł korzystać pozostawienie basenu w stanie gotowości mijałoby się z celem.

- Nikt nie miał pewności, kiedy ponownie będziemy mogli otworzyć pływalnie - dodaje Czerepko. - Co prawda, w ostatnich tygodniach wszystko wskazywało na to, że wkrótce dostaniemy zielone światło i napuściliśmy wodę do basenu oraz uzdatniliśmy ją.