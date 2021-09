Gubin kontra TVP. Dwa lata temu odbył się mecz piłkarski z przedstawicielami Telewizji Publicznej oraz miasta Gubin. Zobaczcie zdjęcia! Łukasz Koleśnik

Na zakończenie Pikniku Zdrowia i Profilaktyki na stadionie miejskim w Gubinie zorganizowano mecz piłkarski. Nie było to jednak zwykłe spotkanie. Do miasta przygranicznego przyjechały serialowe gwiazdy oraz dziennikarze z programów TVP. Pojawili się m.in. Rafała Patyra (dziennikarz sportowy) w roli trenera, Jakub Grzybek i Kamila Ściborek (serial "Sprawiedliwi"), Michał Chorosiński, Dominika Skoczylas oraz Mateusz Murański (serial "Lombard"). Reprezentacja TVP rozegrała spotkanie z gubińską drużyną, w której znajdował się m.in. burmistrz miasta, Bartłomiej Bartczak. Ekipa telewizji okazała się jednak lepsza. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:2 na korzyść TVP. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia!