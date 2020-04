Gubin koronawirus. Czarno-białe zdjęcia miasta przygranicznego. Gubin wygląda jak plan starego filmu o pandemii [ZDJĘCIA]

Gubin koronawirus. Puste ulice, mniejszy ruch, pojedyncze osoby na spacerze lub rowerze. To widok, do którego już zdążyliśmy się przyzwyczaić w dobie koronawirusa. Choć obostrzenia zostały poluzowane i coraz więcej ludzi chętniej wychodzi na zewnątrz, to wciąż miasto wygląda inaczej niż przed epidemią. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!