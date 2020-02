GUBIN: Miejscowi policjanci zapobiegli tragedii. Odpowiednia reakcja świadka zdarzenia

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy st. asp. Bartosz Palto oraz sierż.szt. Jakub Bodnariuk, patrolując ul. 3 Maja w Gubinie, w pewnym momencie zauważyli na moście, po zewnętrznej stronie barierki mężczyznę, który chciał z niego skoczyć.

- Funkcjonariusze nie chcąc go spłoszyć odjechali kilka metrów dalej, a następnie jeden z policjantów wybiegł z radiowozu i ruszył w kierunku mężczyzny – relacjonuje rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, podkom. Justyna Kulka. - Z pomocą ruszył również świadek zdarzenia, który wyskoczył z samochodu. Po dotarciu do mężczyzny, złapali go i przeciągnęli przez barierkę w bezpieczne miejsce. 28-latek próbował jeszcze się wyrywać, jednak nieskutecznie.

Był pijany

Podczas rozmowy z mężczyzną policjanci wyczuli od niego alkohol. Potwierdziło to badanie, które wykazało, że w jego organizmie jest blisko 1,5 promila. Na miejsce wezwano załogę pogotowia. Mężczyzna po badaniu został doprowadzony do wytrzeźwienia.