GUBIN: Otwarcie nowej hali sportowej coraz bliżej. Kiedy poznamy termin? (ZDJĘCIA)

Dlaczego nowy park wciąż jest ogrodzony? Siatka w końcu zniknie?

Niesamowite jest to, ile trwają formalności związane z oddaniem zmodernizowanego Parku Tysiąclecia do użytku. Ogrodzenie wciąż stoi, chociaż grudzień zbliża się do końca. A pierwotnie zakładano, że park uda się otworzyć w w te wakacje, czyli kilka miesięcy temu.