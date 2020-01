GUBIN: Park w centrum miasta błaga o rewitalizację. Doczeka się w tym roku? [ZDJĘCIA]

Przechadzamy się po parku, który w tym okresie wygląda szczególnie ponuro. Pomalowane ławki, powyginane kosze na śmieci, zaniedbane ścieżki. Mnóstwo drzew i krzaków, które dziś bardziej pasowałyby do scenerii w jakimś horrorze, a nie do parku w centrum miasta. - Uważam, że przy realizacji wielomilionowej inwestycji, jaką była przebudowa głównego skrzyżowania na rondo, należałoby pomyśleć i zadbać o okoliczne części zielone w centrum miasta – zauważa radna Halina Wojnicz. – Mowa nie tylko o parku, ale również o zielonym terenie przy poczcie.

Należy zwrócić uwagę, że opisywany park jest jednym z największych w Gubinie. – W poprzednich latach toczyła się rozmowa, dotycząca nowych nasadzeń, wyglądzie placu i architektury zielonej – przypomina radna Wojnicz. – Obecnie w przyrodzie tak wiele się zmieniło... Brakuje wody. Ówczesne plany wraz z wizualizacją oraz projektem opierały się głównie na bukszpanach. Dziś to byłby bardzo kiepski pomysł, ze względu na występującą ćmę azjatycką (inaczej zwaną też bukszpanową), która żeruje na wspomnianych drzewach. O nowych planach, dotyczących rewitalizacji parku dzisiaj nie słyszałam i nie potrafię odpowiedzieć mieszkańcom, co tam zostanie zrobione i kiedy.

Modernizacja parku w tym roku?

Zapytaliśmy burmistrza Bartłomieja Bartczaka o plany związane z parkiem. Dlaczego nic się nie dzieje, skoro o planach mówiło się lata temu? – Nasza grupa monitorująca postanowiła, że oszczędności ze wszystkich inwestycji, które dostały dofinansowanie ze środków unijnych, będą spływały na zadanie związane z parkiem – wyjaśnia burmistrz. – Dlatego też nie było pośpiechu, tym bardziej, że dofinansowanie wynosiło tylko 50 proc., a może być tak, że uda nam się pokryć 85 proc. kosztów z dotacji.

- Jestem świadomy, że to ostatni park, który szpeci miasto – dodaje Bartczak. – Liczę jednak na to, że już w marcu lub kwietniu uda się podpisać umowę. Czekamy jeszcze jak będą ostatecznie wyglądały finanse, ale myślę, że jesteśmy gotowi, aby w tym roku wziąć się za rewitalizację tego parku. Przynajmniej jeśli chodzi o rozpoczęcie, bo niewykluczone, że zadanie zostanie podzielone na etapy.

Gubiński włodarz dodaje, że pod względem dokumentacyjnym miasto jest gotowe do inwestycji. – Wszystko zostało zaakceptowane przez konserwator zabytków – podkreśla B. Bartczak.