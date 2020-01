GUBIN: Przy granicy powstanie escape room. Zrobi go młodzież na czele z Darią Raszyk

Młoda dziewczyna pochodzi z Katowic, ale jakiś czas temu przeprowadziła się z rodzicami do Gubina. Daria uczy się natomiast w liceum w Neuzelle, ale mocno angażuje się w życie społecznie i kulturalne po polskiej stronie.

Dziewczyna wspomina, że była to też dobra zabawa. – Integrowaliśmy się z grupą, chodziliśmy do kina, na kręgle czy do escape room’u (dop. red. zamknięte pomieszczenie, z którego trzeba wydostać się w określonym czasie, rozwiązując przeróżne zagadki) – wymienia Daria. – Wtedy też pojawiła się wizja, aby zrobić escape room w Gubinie.