GUBIN: Śmiertelnie potrącona kobieta w okolicach Sękowic. Kierowca był trzeźwy

Tragiczny wypadek na drodze krajowej koło Gubinka

W czwartek, 16 stycznia, w godzinach porannych doszło do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 32, na skrzyżowaniu w okolicach Gubinka i drogi prowadzącej do Sękowic. Nie po raz pierwszy dochodzi tam do niebezpiecznego zdarzenia, w którym ktoś traci życie. Tym razem potrącona...