Gubin. Trwają prace nad Europarkiem. Mieszkańcy narzekają, że wycięto za dużo drzew. Burmistrz: "Poczekajmy na końcowy efekt"

Inwestycja dotycząca modernizacji i rewitalizacji parku pomiędzy ulicami Obrońców Pokoju, 3 Maja i Słowackiego była planowana od dawna. Miasto sporządziło projekt „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym. Rewitalizacja parków w Gubinie” i prace w ramach tego projektu rozpoczęły się kilkanaście dni temu. Całość jest dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej, a całkowity koszt zadania, które wykonuje przedsiębiorstwo Exalo Drilling z Piły (spółka należąca do grupy PGNiG), to prawie 2,5 miliona złotych.