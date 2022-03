Gubin. Trzech mężczyzn pocięło szyny nieczynnej linii kolejowej. Zatrzymali ich policjant z Gubina i pracownicy straży leśnej Łukasz Koleśnik

Policjant z Gubina - dzielnicowy młodszy aspirant Paweł Błaszczyk oraz pracownicy Straży Leśnej Nadleśnictwa Gubin zatrzymali trzech mężczyzn, którzy rozkradli nieczynną linię kolejową. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim Zobacz galerię (6 zdjęć)

We wtorek (8 marca) trzech mężczyzn z pow. żarskiego zostało zatrzymanych przez policjanta z Gubina i pracowników straży leśnej Nadleśnictwa Gubin. Za co? Okazało się, że pocięli szyny i rozkradli nieczynną linię kolejową. Do tego posiadali narkotyki.