Gubin. Utonął 19-latek. Próbował przepłynąć na drugi brzeg Nysy Łużyckiej. Rok temu przy granicy wydarzyła się tragedia

Przypomnijmy, że to tragiczne zdarzenie miało miejsce dokładnie rok temu. 19-latek z Wałowic chciał przepłynąć na drugi brzeg rzeki, czyli z Gubina na teren Guben. Musiał jednak pokonać szerokość Nysy Łużyckiej. Nie udało mu się. Chłopak zniknął pod wodą i został wyłowiony przez mundurowych kilka godzin później...

Dlaczego zdecydował się przepłynąć rzekę?

Zeznania świadków są podobne. Grupa młodzieży spotkała się przy rzece za gubińskim internatem. W pewnym momencie chłopak miał wejść do rzeki z zamiarem przepłynięcia na stronę niemiecką. Zostawił dokumenty po polskiej stronie i podjął próbę. Prawie dopłynął do drugiego brzegu, ale nagle zniknął pod wodą. Według zeznań świadków ktoś próbował go ratować (jedni mówili, że kolega, inni - że mężczyzna z Gubina), jednak nie zdołał.

Świadkowie zauważyli, że chłopak zniknął pod wodą i zaalarmowali służby - informowali wówczas policjanci z Krosna Odrzańskiego. - Nie wiemy dlaczego młodzieniec wszedł do wody. Przestrzegamy przed tym, aby uważać zwłaszcza, gdy miejsce jest niestrzeżone i nie znamy koryta rzeki. Takie miejsca nie są bezpieczne.