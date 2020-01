GUBIN: Wiosna nad Nysą 2020: Piersi oraz Queen Kings na kolejnej odsłonie imprezy przy granicy. Organizatorzy szykują wiele atrakcji

Format tegorocznej Wiosny nad Nysą nie ulegnie zmianie. Ponownie polsko-niemiecka impreza przy granicy będzie trwała trzy dni. Rozpocznie się w piątek (15 maja). - Podobnie jak w zeszłym roku, planujemy otworzyć Wiosnę nad Nysą muzyką rozrywkową dla każdego - opowiada dyrektor Gubińskiego Domu Kultury, Janusz Gajda. - Co prawda, nie mamy jeszcze wybranego konkretnego zespołu, ale będzie to przedstawiciel muzyki disco-polo.

Znamy natomiast gwiazdę tegorocznego święta Gubina, która wystąpi 16 maja, w sobotę. Będzie to zespół Piersi! A to oznacza, że przebój "Bałkanica" będzie głośno śpiewany w Gubinie w maju tego roku.

- Można powiedzieć, że będzie zabawa, będzie się działo - śmieje się J. Gajda.

Kto poza tym? W niedzielę, 17 maja, na gubińskiej scenie wystąpi ekipa Queen Kings. To niemiecki zespół coverowy, który gra przeboje słynnego Queen i legendarnego Freddiego Mercurego. - Queen ostatnio powrócił na fali filmu o słynnym wokaliście (dop. red. "Bohemian Rhapsody") - mówi J. Gajda. - Zespół przeżywa kolejny renesans. Na naszej scenie występowały już cover bandy Queen, ale tym razem udało się pozyskać jeden z najlepszych. Queen Kings przyjadą do nas z zachodniej części Niemiec, z Zagłębia Ruhry. Wokalistą tej grupy jest Sascha Krebs, który m.in. wystąpił w niemieckiej wersji musicalu, tworzonego pod patronatem zespołu Queen, gdzie grał główną rolę. To człowiek, który zapełnia sale na całym świecie. Otwieramy się też na niemieckich sąsiadów, którzy na pewno docenią i pojawią się na koncercie swojego przedstawiciela.