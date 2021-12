Gubin. Znany dziennikarz Andrzej Flügel spotka się z czytelnikami i opowie o swojej książce pt. "Schowani do wora"

Andrzej Flügel to legenda dziennikarstwa sportowego w województwie lubuskim. Przez wiele lat pracował w "Gazecie Lubuskiej", do dzisiaj pisze felietony. Napisał też książkę. Jednak nie o sporcie czy polityce, a o swojej poprzedniej pracy w zakładzie karnym w Krzywańcu oraz areszcie w Zielonej Górze, gdzie pełnił rolę wychowawcy więziennego. Książka "Schowani do wora" opowiada o tym niecodziennym zawodzie.

Tytuł "Schowani do wora" wbrew pozorom nie odnosi się tylko do więźniów. - Schowani do wora w gwarze więziennej to ludzie czekający na ocenę ze strony współwięźniów. Po niej mogą spaść w hierarchii lub zyskać - opowiada autor. - Z jednej strony skazani, siłą rzeczy nieufni wobec funkcjonariuszy, więc także wychowawców, z drugiej - przełożeni, dla których często próba zrozumienia tych, którzy trafili w to miejsce, okazywała się pustym dźwiękiem, a przede wszystkim interesowała ich grubość krat i to, żeby im nikt nie uciekł.