GUBIN/BRODY: Czy powstanie kopalni odkrywkowej w gminach Gubin i Brody jest jeszcze możliwe? Marszałek oraz PGE komentują

Dlaczego jest coraz ciszej? Bo w ostatnich latach pojawiało się coraz więcej informacji, które wskazywały na to, że inwestycja jest zagrożona. W 2016 roku spółka PGE przeprowadzała konsultacje transgraniczne do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Dotyczyły one budowy kopalni Gubin-Brody. Były one konieczne, aby móc zrobić kolejny krok związany z budową inwestycji. Podczas konsultacji wykryto jednak masę błędów. Do RDOŚ wpłynęło z Niemiec ponad 1000 listów protestacyjnych od osób prywatnych, zaprotestowały wszystkie gminy i kościoły oraz wiele organizacji ekologicznych.

Koniec kopalni po niemieckiej stronie

Sąsiedzi zza miedzy już w 2017 roku zaczęli rezygnować z kopalni odkrywkowych. Mówił o tym Thomas Burchardt, radny Forst, który odwiedził Gubin. - Jeśli chodzi o cele, dotyczące środowiska, to w naszym kraju do 2020 roku musi się m.in. zmniejszyć emisja dwutlenku węgla - mówił wówczas T. Burchardt. - Dlatego coraz bardziej stawia się na odnawialne źródła energii.

Jakby tego było mało, to w 2019 roku kompleks energetyczny zniknął ze sprawozdania PGE, choć inwestor zapewniał, że to nic nie znaczy.

Wymogi unijne, dotyczące m.in. czystości powietrza, mniejszej emisji CO2 sprawiają, że szanse na kopalnię na terenie gmin Gubin i Brody są coraz mniejsze.