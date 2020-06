Imieniny Eugeniusza. Kiedy są imieniny Eugeniusza? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Życzenia i wierszyki na imieniny

Jaki jest Eugeniusz?

Imię Eugeniusz ma pochodzenie greckie. Imieniny Eugeniusza wypadają 2 czerwca, 8, 13 lipca oraz 13 listopada.

Eugeniusz jest osobą ciekawą świata i swojego otoczenia. Jest typem introwertyka, który woli trzymać się w cieniu i zachowuje większość swoich myśli dla siebie. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ jest osobą nieśmiałą i skrytą. W pracy jest drobiazgowy i skrupulatny. Jest typem zadaniowca, który stopniowo wykonuje swoje obowiązki.

Życzenia na imieniny Eugeniusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Eugeniuszowi, bo nie mieszka w Gubinie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Jako, że nastał dzień Twych imienin,

życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia

i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.

Dużo zdrówka i miłości,

mocy śmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez

pełni szczęścia jeśli chcesz.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

