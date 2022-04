Jeden z gazociągów przy granicy przestał działać. Dostawy gazu z Niemiec do Gubina są zagrożone? Sprawdziliśmy

W związku z wojną na Ukrainie sytuacja na rynkach światowych co chwilę się zmienia. Dotyczy to również, a może i przede wszystkim gazu. Jeszcze w styczniu tego roku dostawy gazu z Niemiec do Polski przez Gazociąg Jamalski wzrosły siedmiokrotnie i to w ciągu kilku godzin. Pod koniec marca Jamał przestał pompować gaz do Niemiec. Według niektórych doniesień medialnych Niemcy szykują się do całkowitego wstrzymania dostaw gazu z Rosji, ale na tę chwilę Nord Stream wciąż działa.

Jaki to ma związek z naszym regionem? Otóż Gubin jest zasilany w gaz przez Niemcy. Na tę kwestię zwrócił uwagę gubiński radny, Zbigniew Bołoczko, który dopytywał czy jest jakieś rozwiązanie awaryjne, jeśli dostawy gazu z Niemiec zostaną wstrzymane.