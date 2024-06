Kąpieliska w Gubinie i okolicy - otwarte (13.06). Doskonały sposób na schłodzenie się w upalny dzień

Kąpieliska otwarte w Gubinie. Gdzie można popływać w Gubinie i w okolicy?

Nie każde miejsce, gdzie chodzi się pływać, to kąpielisko. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody regularnie trafiają do laboratorium na badania, natomiast nad bezpieczeństwem na miejscu czuwają ratownicy. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Gubinie.

Kąpielisko strzeżone w miejscowości Łochowice nad Jeziorem Glibiel

Kąpielisko Kompleks Wypoczynkowy w Dąbiu

Kąpielisko przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

Kąpielisko Przystań Wodna ZSMP w Łagowie na jeziorze Łagowskim

Kąpieliska w pobliżu Gubina

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.