Koronawirus w Lubuskiem. Kolejny przypadek koronawirusa w powiecie krośnieńskim. Nowe ognisko wirusa w gminie Gubin?

Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że chodzi o starszą kobietę, która była umówiona na zabieg. Przed jego wykonaniem wykonany został test na obecność koronawirusa. Był pozytywny.

- Niestety, to nowe ognisko koronawirusa w naszym powiecie - mówi starosta Grzegorz Garczyński. - Miejmy nadzieję, że uda się je szybko opanować. Członkowie rodziny zakażonej osoby zostały już objęte kwarantanną.

Koronawirus dotarł do gminy wiejskiej Gubin

Wójt gminy Gubin, Zbigniew Barski liczył na to, że w zarządzanym przez niego regionem uda się uniknąć koronawirusa. - Nic z tego - zauważa. - Najważniejsze jest teraz to, aby wirus się nie rozprzestrzenił. Z tego co wiem, to pracownicy sanepidu zareagowali natychmiast i odseparowali osoby, które mogły mieć styczność z zakażonym mieszkańcem gminy.

19 przypadków koronawirusa w powiecie krośnieńskim

To kolejny przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie krośnieńskim oraz pierwszy w gminie wiejskiej Gubin. Poprzednie odnotowywano kolejno w Gubinie, gminie Maszewo oraz Krośnie Odrzańskim.