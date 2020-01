KROSNO ODRZAŃSKIE: Dyskusja na temat likwidacji szkoły w Radnicy trwa [ZDJĘCIA]

Pod koniec zeszłego roku zastępca burmistrza Roman Siemiński przedstawił szczegóły związane z planowanym zamknięciu placówki w Radnicy i przeniesieniu dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Jak mówił, konieczne jest podjęcie działań. Za likwidacją szkoły przemawia wiele argumentów, m.in. liczba uczniów, która obecnie wynosi... 56! Wymieniane również były lepsze warunki w większej szkole, problemy z kadrą nauczycielską oraz wiele innych. Te same argumenty przedstawiane są rodzicom na spotkaniach. Ostatnie odbyło się 14 stycznia w SP Radnica.

Szkoła wzbogaca życie wsi

Było to szóste zebranie w sprawie szkoły. Uczestniczyły w nim 32 osoby, w tym 12 rodziców, 2 uczniów, 2 mieszkańców, 8 pracowników oraz 6 przedstawicieli krośnieńskiego samorządu oraz dwóch radnych sejmiku wojewódzkiego – Anna Chinalska oraz Łukasz Mejza.

- Rodzice martwią się, że dzieci z Radnicy trafią do przepełnionych klas w SP 3 – mówi Chinalska. - Z pewnością bardzo ważny jest dostęp do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z dziećmi z miasta. Szkoła ma dużą rolę kulturotwórczą, wzbogaca życie wsi.

Radna zauważa, że demografia jest bezlitosna. Argumenty trafiały do rodziców, którzy jednak mieli wiele pytań. - Teraz jest czas na takie dyskusje, rozwianie wszelkich wątpliwości – podkreśla Chinalska.

Po stronie rodziców opowiada się Ł. Mejza. - Liczby są ważne, ale zdecydowanie ważniejsi są ludzie – podkreśla radny wojewódzki. - I dlatego każda decyzja podejmowana w samorządzie powinna uwzględniać dobro ludzi. Szkoła to na wsi najczęściej serce miejscowości. Dlatego normalnym jest, że rodzice dzieci uczęszczających do SP Radnica nie chcą pogodzić się z tą decyzją. Mogą liczyć na moją pomoc!

Krośnieńscy samorządowcy podkreślają jednak, że decyzja jest podyktowana dobrem ludzi, zwłaszcza uczniów.